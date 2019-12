Aston Villa verslaat jongste Liverpool ooit met speels gemak en gaat naar halve finale

Flamengo naar finale WK clubs na comeback tegen Al-Hilal

21:16 Flamengo speelt zaterdag (17.30 uur) in de finale van het WK voor clubs in Qatar, waarin Liverpool of CF Monterrey de tegenstander zal zijn van de Braziliaanse topclub. De winnaar van de Copa Libertadores won vanavond in de eerste halve finale met 3-1 van Al-Hilal uit Saoedi-Arabië, dat halverwege de wedstrijd nog op voorsprong stond.