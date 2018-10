Atalanta Bergamo heeft geen genade voor Ventura bij Chievo-debuut

Beerschot speelt topper in Belgische tweede klasse ‘onder voorbehoud’

12:54 Voetbalclub Beerschot Wilrijk speelt de topper in de tweede klasse van het Belgische profvoetbal tegen KV Mechelen ‘onder voorbehoud’. Dat heeft de club uit Antwerpen enkele uren voor het duel in Mechelen gemeld. ,,Er is een grote onzekerheid over het verleden, het heden en de toekomst van de competitie’', stelt de club.