Atalanta en Besiktas doen goede zaken dankzij goals Hateboer en Babel

Hateboer schoot een afgeslagen bal vanaf de rand van het strafschopgebied met links langs de keeper van de Israëlische club. De 24-jarige Groninger speelde net als Marten de Roon de hele wedstrijd.



De return volgende week in Italië lijkt een formaliteit voor Atalanta, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Serie A. De winnaar van het tweeluik mag in de play-offs strijden voor een plek in de groepsfase van de Europa League. In de tweede voorronde had de Italiaanse club over twee duels al afgerekend met FK Sarajevo (8-2).



Ryan Babel bezorgde Besiktas de winst in het eerste duel met LASK Linz: 1-0. De aanvaller van Oranje kopte al na vijf minuten het winnende doelpunt binnen in Istanbul. Net als Babel stond ook Jeremain Lens in de basis bij de Turkse club. Eljero Elia kwam met Basaksehir niet tot scoren in de thuiswedstrijd tegen Burnley: 0-0. Interim-trainer Rini Coolen boekte met zijn Noorse club Rosenborg BK een zege bij Cork City: 0-2.