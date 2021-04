Atalanta komt tegen Fiorentina met de schrik vrij

Samenvatting Ajax-opponent Roma boekt zege op Bologna, De Vrij met Inter stap dichter bij titel

21:55 AS Roma heeft de thuiswedstrijd tegen Bologna met 1-0 gewonnen. De Spaanse spits Borja Mayoral maakte kort voor rust de winnende goal in Stadio Olimpico in Rome, waar donderdagavond (21.00 uur) Ajax op bezoek komt voor een plek in de halve finales van de Europa League.