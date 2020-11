Atalanta met Hateboer, De Roon en Lammers op eigen veld onderuit tegen Hellas Verona

Atalanta ontvangt dinsdag in de Champions League het Deense FC Midtjylland. De Italiaanse club is met Ajax en Liverpool verwikkeld in een strijd om twee plekken voor de volgende ronde. Woensdag was Atalanta in Engeland verrassend met 2-0 te sterk voor Liverpool, dan aantrad met een gedevalueerd elftal.

Juventus

Eerder op de dag kwam Juventus niet verder dan 1-1 tegen Benevento, Internazionale won met 3-0 bij Sassuolo. Juventus-trainer Andrea Pirlo wil dat zijn ploeg Juventus minder afhankelijk wordt van Cristiano Ronaldo, die ontbrak vanwege lichte fysieke klachte. ,,Ik heb niet het idee dat de andere teams waar Ronaldo voor speelde niet ook afhankelijk van hem waren. Maar soms is hij er niet bij en we zullen het in die wedstrijden echt beter moeten doen. Hij is een katalysator van onze aanvallen en onze doelpunten. Als je zo’n goede speler in de ploeg hebt, is het logisch dat het team daar op afgestemd is. Maar we moeten zorgen dat we het beter gaan doen als Ronaldo niet meedoet. Hij had wat klachten en daarom kreeg hij rust, om zo te herstellen.”