Atalanta profiteert optimaal van nederlaag AS Roma

Al een jaar of vijf doet Fiorentina niet meer mee in de strijd om de Europese tickets. Sterker nog, de laatste jaren bivakkeert La Viola onderin de Serie A. Maar in eigen huis is de nummer 14 van Italië nog altijd lastig te verslaan. Fiorentina hield Juve bijvoorbeeld op 0-0 en was in 2020 zelfs nog zonder nederlaag.



Maar vandaag tegen Atalanta was Fiorentina negentig minuten bleekjes. Een snelle voorsprong ten spijt had de ploeg van Gian Piero Gasperini in Florence geen enkel probleem met de thuisploeg. De Colombiaan Duvan Zapata en de Oekraïener Ruslan Malinovskiy poetsten in de tweede helft de goal van Federico Chiesa weg, waardoor Atalanta een gaatje van drie punten sloeg met AS Roma. De Romeinen hebben 39 punten uit 23 duels, Atalanta na vandaag drie punten meer. In de Serie A lijken de eerste drie plekken (Juventus, Inter en Lazio) wel bekend.