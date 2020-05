Atalanta-speler (19) overleden aan hersenaneurysma

Rinaldi werd dit seizoen door Serie A-club Atalanta Bergamo uitgeleend aan vierdeklasser Legnano. Hij arriveerde op zijn dertiende bij de club, die aangeslagen reageert op haar website.



,,Voorzitter Antonio Percassi en de hele Atalanta-familie zijn diep ontroerd door het overlijden van Andrea Rinaldi”, zo klinkt het. ,,We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de naasten van Andrea en AC Legnano. Andrea stond positief in het leven en hij was zeer geliefd. Op het veld was hij een knokker en dat heeft Andrea nu ook gedaan. We moeten veel te snel afscheid van hem nemen, maar zijn fantastische glimlach zal voor altijd in de harten zitten van iedereen die hem dierbaar was. Het was een voorrecht om je te leren kennen. Ciao, Andrea.”