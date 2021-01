Atalanta verder in Coppa Italia, SPAL verrast Sassuolo

AC Milan na strafschop­pen door in Italiaanse beker

12 januari AC Milan is in het Italiaanse bekertoernooi ontsnapt aan uitschakeling. Het thuisduel in de achtste finales tegen Torino leverde zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging geen treffer op (0-0). In de strafschoppenreeks zegevierde de koploper in de Serie A alsnog: 5-4.