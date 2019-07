Atlanta United wint topper in MLS dankzij late goals van Martinez en Martinez

Atlanta United had zoals vrijwel altijd ruim 70 procent balbezit, maar wist dat maar nauwelijks om te zetten in echte kansen. In de 72ste minuut kreeg Atlanta United een prachtige kans om op voorsprong te komen met een strafschop, maar Josef Martinez overdreef zijn trage aanloop met hupje nu iets te veel. De Venezolaanse spits zag zijn penalty knullig over het doel vliegen, maar Atlanta United bleef daarna jagen op de voorsprong. Die kwam uiteindelijk pas in de 89ste minuut, met een kopbal van invaller Gonzalo Pity Martinez. De linksbenige spelmaker uit Argentinië moest op de bank beginnen en ligt niet helemaal goed bij Frank de Boer, maar redde zijn trainer wel in deze topper. In de blessuretijd gaf hij met rechts ook nog een fraaie steekpass op Josef Martinez, waarmee hij de Venezolaanse spits nog een kans gaf om zijn gemiste strafschop goed te maken. Martinez maakte het nu koeltjes af met een stiftbal: 2-0.