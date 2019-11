Atlético blijft in titelrace na zege op Espanyol

De bezoekers uit Barcelona kwamen in Madrid op 1-0 via Sergi Darder. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Atlético langszij door een doelpunt van Ángel Correa. Álvaro Morata bracht de thuisploeg uit een snelle aanval op aangeven van Vitolo op 2-1.



Atlético liet de zege in de slotfase niet meer in gevaar komen, mede dankzij een goede redding van doelman Jan Oblak. In blessuretijd bepaalde aanvoerder Koke met een raak schot de eindstand op 3-1.