Atlético brengt slecht nieuws: Memphis Depay lijkt cruciale EK-kwalificatieduels Oranje te kunnen vergeten

Memphis moest zich maandag in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano, die Atlético met liefst 7-0 won, al na ruim een half uur spelen laten vervangen. De Oranje-spits kon nog wel op eigen kracht naar de kant, maar het gezicht van Memphis sprak boekdelen. ,,Het is heel jammer, want hij was goed bezig. Maar goed, hij zal herstellen, daar hebben we de tijd voor", zei coach Diego Simeone meteen na afloop.