Atletico en Real houden elkaar in bedwang in Madrileense derby

United maakt indruk bij rentree van herstelde 'leeuw' Zlatan

21:42 ,,Leeuwen herstellen nu eenmaal sneller dan mensen", gaf Zlatan Ibrahimovic als verklaring voor zijn wonderbaarlijk snelle herstel van een zware knieblessure. De Zweedse aanvaller viel in op het moment dat Manchester United een achterstand tegen Newcastle United had omgebogen in een ruime voorsprong.