Atletico en Real raken verder achterop na gelijkspel in derby

In de eerste stadsderby in het Metropolitano was het bezoekende Real de betere ploeg. Atlético schoot of kopte in de eerste helft zelfs geen enkele keer op doel. Ook na rust kon de thuisploeg het spel van de regerend kampioen alleen maar met overtredingen ontregelen. Atlético kreeg liefst zes gele kaarten, maar pakte wel een punt.



Bij Real bleef Sergio Ramos halverwege achter in de kleedkamer. De aanvoerder kreeg bij een kopbal een schoen van een tegenstander in zijn gezicht en heeft vermoedelijk zijn neus gebroken.