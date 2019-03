Atlético en Saúl komen met de schrik vrij tegen Leganés

Solari onzeker over baan: ‘Spelers brachten niet wat ze moeten brengen’

15:33 Santiago Solari weet niet of zijn baan als hoofdtrainer van Real Madrid in gevaar is. ,,Maar ik vind het nog steeds een eer om trainer van Real te zijn. Ik kan alleen mijn best blijven doen en ons spel proberen te verbeteren”.