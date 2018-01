Atlético en Valencia lijden geen centje pijn in Copa del Rey

Het duurde wel even voordat Atlético de score wist te openen. In de 57e minuut zorgde Yannick Ferreira-Carrasco voor de openingstreffer. Kevin Gameiro maakte er in de 74ste minuut 2-0 van. Negen minuten voor tijd bepaalde Vitolo de eindstand op 3-0.



Valencia is ook door naar de laatste acht. De nummer drie van de competitie won het tweede duel soepeltjes van Las Palmas: 4-0. De eerst wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Luciano Vietto was de gevierde man bij Valencia; de Argentijnse aanvaller scoorde drie keer. Vooral zijn laatste doelpunt (zie onder) was van grote schoonheid.