Atlético klopt Getafe tijdens verhitte Diego Costa-show

In een verhit duel zette Ángel Correa de thuisploeg al na zeventien minuten op 1-0, maar na de eerste helft (waarin vijf gele kaarten vielen) ontstond er al wat ophef. Een duw- en trekpartij bij de spelerstunnel was het gevolg, met heethoofd Diego Costa in de hoofdrol. Na de pauze zou hij de spotlights echter nóg nadrukkelijker op zich vestigen.