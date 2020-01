Atlético komt tegen laagvlieger Leganés niet tot scoren

Leganés deed door het gelijkspel de laatste plaats in La Liga over aan Espanyol. Beide ploegen hebben vijftien punten.



De ploeg van coach Diego Simeone kwam tot weinig uitgespeelde kansen tegen het laaggeklasseerde Leganés. In de slotfase waren er kansen voor Álvaro Morata en Ivan Saponjic. Leganés-doelman Iván Cuéllar kreeg nog zijn tweede gele kaart wegens tijdrekken en moest van het veld. Met een speler in het doel wisten de bezoekers in blessuretijd de 0-0 vast te houden.



Atlético kreeg tegen Leganés een nieuwe tik te verwerken, nadat de ploeg donderdag nog uit de beker vloog tegen Cultural Leonesa (2-1), een ploeg uit de Segunda Division B, het derde profniveau van Spanje.