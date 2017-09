Atlético Madrid dankzij geniale Griezmann voorbij Athletic Bilbao

De Basken kregen in San Mamés de grootste kans om op voorsprong te komen, maar de 36-jarige spits Aritz Aduriz zag vijf minuten voor rust zijn strafschop worden gekeerd door de Sloveense doelman Jan Oblak.

Tien minuten later opende de bezoekers uit Madrid de score. Na een schitterende steekpass van Griezmann op Koke, die de bal goed breed legde, schoof Ángel Correa eenvoudig de 0-1 binnen voor Atlético Madrid. Na 73 minuten gaf Griezmann opnieuw een prachtige pass, die door de Belgische invaller Yannick Ferreira Carrasco knap werd binnengeschoten. Athletic Bilbao maakte er in blessuretijd, via voormalig Atlético Madrid-speler Raul Garcia, nog 1-2 van. Daar bleef het bij, ondanks een stormachtig slotoffensief van de Basken.