Atlético Madrid pijnlijk onderuit bij Celta de Vigo

Blunderen­de Allison belooft beterschap: Zal dit niet meer doen

19:59 Zelfs een peperdure doelman maakt wel eens een foutje, zo bleek zaterdag in Leicester. Keeper Alisson Becker van Liverpool bracht daar de zege van zijn ploeg in gevaar met een knullige actie na een uur spelen, waardoor Leicester City de aansluitingstreffer kon maken (1-2). ,,Ik ben boos op mezelf, omdat ik mijn ploeg hiermee in de problemen bracht'', zei de schuldbewuste Braziliaan.