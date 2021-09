Atlético Madrid wint bij Espanyol door goal van Lemar in 99ste minuut

Atlético Madrid was na rust een stuk beter op dreef. Eerst leek de na rust ingevallen Lemar in de 53ste minuut al gelijk te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Luis Suárez had buitenspel gestaan. In de 78ste minuut was het wel raak via Yannick Ferreira Carrasco. De Belgische vleugelaanvaller had in het strafschopgebied verdediger Lluís Recasens de bal ontfutseld en daarna doelman Diego López gepasseerd. Diep in blessuretijd zorgde Lemar alsnog voor de winst, waardoor Atlético voorlopig aan kop gaat in Spanje.