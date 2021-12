Atlético Mineiro aan de hand van Hulk voor het eerst in 50 jaar kampioen van Brazilië

Na het laatste fluitsignaal in de Arena Fonte Nova in Salvador barstte in Belo Horizonte een waar volksfeest los om de eerste landstitel in vijftig jaar te vieren. Duizenden supporters verzamelden zich bij de kantoren van de club en en in het centrum van de stad, waar grote massa’s fans de wedstrijd op grote schermen hadden gevolgd. Het feest ging gepaard met toeterende auto’s door de straten en massaal vuurwerk. De verwachting is dat duizenden supporters in de vroege vrijdagochtend naar het vliegveld trekken om de kampioensploeg in te halen.

In Salvador kwam de thuisploeg na 66 minuten met 2-0 voor, maar ‘Galo’ (haan) zoals de bijnaam van de ploeg uit Belo Horizonte luidt, knokte in de laatste 17 minuten terug en scoorde drie keer. De laatste twee goals kwamen van flankaanvaller Keno.

De laatste keer dat Atlético Mineiro de Braziliaanse titel won was in 1971, het jaar waarin Brazilië voor het eerst een landelijke competitie kende. Daarvoor waren de regionale kampioenschappen van de deelstaten het belangrijkst.

,,Vijftig jaar geleden sinds we de titel wonnen, dat is een hele lange tijd”, zei doelpuntenmaker Keno. ,,Maar nu moeten we feestvieren.”

Hulk

Keno was met zijn twee goals de held van de avond, maar de geblokte oud-international Hulk is de sleutelspeler van de kampioen. De 35-jarige spits tekende in februari een contract en heeft sindsdien een onvergetelijk seizoen, waarin hij met 18 goals de topscorerslijst aanvoert, vrijwel onbereikbaar voor de concurrentie.

Volgens trainer Cuca beleeft Hulk ,,een magisch jaar” en past de spits Atlético ,,als een handschoen”. Hij doet het niet alleen in de aanval: naast en rond hem heeft hij de twee handige Argentijnen Matias Zaracho en Nacho Fernandez, evenals de ervaren Chileen Eduardo Vargas.

In augustus kreeg de aanval nog versterking van Diego Costa, de Braziliaanse oud-spits van Chelsea en Atlético Madrid die zich tot Spanjaard liet naturaliseren, maar terugkeerde naar zijn vaderland. Alles bij elkaar is de aanval van de ploeg uit Belo Horizonte na die van de onttroonde kampioen Flamengo de beste van het land, gekoppeld aan de beste verdediging. In tot nu toe 82 wedstrijden dit jaar verloor de ploeg er maar 10.

Dubbel

Atlético heeft nog twee competitiewedstrijden te gaan en mikt op de dubbel. Op 12 en 16 december speelt de ploeg de dubbele finale om de Braziliaanse beker tegen Athletico Paranaense. ,,Het is al een magisch jaar en we kunnen nóg een titel winnen”, aldus trainer Cuca, die zijn naam met grote letters in de geschiedenisboeken van Atlético Mineiro laat bijschrijven. Hij is verantwoordelijk voor het grootste succes van de club sinds de winst van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, acht jaar geleden aan de hand van Ronaldinho Gaúcho.

,,Ik kan me indenken wat de fans hebben moeten doormaken toen we met 2-0 achter stonden. Ze zullen ons wel hebben uitgescholden en vervloekt. Maar nu, wat een resultaat, wat een blijdschap”, aldus de coach.

Volledig scherm Fans van Atlético Mineiro gaan in Belo Horizonte de straat op na het binnenhalen van de eerste landstitel sinds 1971. © REUTERS

Volledig scherm Dolle vreugde bij de supporters van Atlético. © REUTERS

Volledig scherm Feest in Belo Horizonte. © REUTERS

Volledig scherm Een fan van Atlético doet een schietgebedje als zijn ploeg met 2-0 achter staat tegen Bahia. © REUTERS