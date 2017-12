Atlético profiteert met late goal van Griezmann van misstap Barcelona

Atlético, dat nog ongeslagen is in het huidige seizoen van de Priméra Division, had moeite om door de Sociedad-verdediging te breken. De ploeg van Simeone had dan ook een toevalstreffer van linksback Filipe Luis nodig om de stand gelijk te trekken. De Braziliaan schoot na ruim een uur een afvallende bal achter doelman Geronimo Rulli.



Pas in de slotfase stond Atlético's goudhaantje Antoine Griezmann op. Hij kroonde zich met de 1-2 tot matchwinner tegen zijn oude ploeg.