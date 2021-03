Atlético-spelers krijgen schrik van hun leven: Dembélé zakt plots in elkaar op training

Koeman in de wolken met voetbal­show als verjaar­dags­ca­deau: ‘Wordt een geweldig seizoens­lot’

22 maart Met een wervelende voetbalshow gaf het Barcelona van coach Ronald Koeman een duidelijke boodschap af. Real Sociedad werd met 1-6 verslagen op de dag dat Koeman zijn 58ste verjaardag vierde. ,,Ze hebben me een geweldig verjaardagscadeau gegeven. En ook voor Jordi Alba en Antoine Griezmann was dit een mooi verjaardagscadeau", zo sprak Koeman over de andere twee jarigen binnen de Barça-selectie.