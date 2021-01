Atlético steviger aan de leiding in La Liga door zege op Sevilla

De koploper in La Liga is bezig aan een uitstekend seizoen, maar werd vorige week wel verrassend uitgeschakeld in de Spaanse beker. Het nietige Cornella was met 1-0 te sterk voor de miljoenenploeg van Simeone. Daar was tegen Sevilla weinig van te merken, want Angel Correa zette de thuisploeg al na zeventien minuten op voorsprong. De 25-jarige speler kreeg de bal in het strafschopgebied van Sevilla aangespeeld, draaide naar zijn linkerbeen en passeerde doelman Bono in de korte hoek.



Sevilla, dat zonder Luuk de Jong aan de wedstrijd begon, kreeg wel kansen en had het meeste balbezit. Het was echter Atlético dat via Saúl Ñinguez een kwartier voor tijd de tweede van de avond maakte: de middenvelder schoot op aangeven van Marcos Llorente raak. De Jong mocht het laatste kwartier nog invallen, maar kon een nederlaag niet meer voorkomen.