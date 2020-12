Atlético terug aan kop, Real boekt knappe zege bij Luuk de Jong

De Madrilenen kwamen door een curieus doelpunt op voorsprong in Stadion Ramón Sánchez Pizjuán. Vinícius Júnior verlengde de voorzet van Ferland Mendy net voor de uitgekomen Sevilla-doelman Yassine Bounou en via de Marokkaanse keeper verdween de bal knullig in de goal. Het was een historische eigen goal van de doelman: het was namelijk het eerste eigen doelpunt deze eeuw van een Sevilla-doelman.

Iets eerder bracht Luuk de Jong Sevilla nog bijna op voorsprong. Zijn stijlvolle omhaal eindigde in de handen van Thibaut Courtois. Oud-AZ-speler Oussama Idrissi viel vlak voor tijd in bij de thuisploeg, net als Nemanja Gudelj.

,,De laatste dagen zijn zwaar geweest, maar dit team is uit het juiste hout gesneden en loopt niet weg voor uitdagingen”, aldus Zidane. ,,De overwinning van vandaag is erg belangrijk voor het vervolg.”

De druk is nog niet van de ketel bij Real, als de club woensdag niet wint van Borussia Mönchengladbach is het Champions League-avontuur al voor de winterstop afgelopen. Sevilla is al door in het miljardenbal: het elftal van Julen Lopetegui kon tegen Chelsea afgelopen week zelfs al spelers sparen. Iets wat een 0-4 nederlaag opleverde door liefst vier goals van Olivier Giroud.

Koploper

Atlético Madrid heeft zaterdag de zevende competitiezege op rij geboekt. De ploeg van coach Diego Simeone had het lastig met Real Valladolid, maar won met 2-0. Thomas Lemar en invaller Marcos Llorente waren de doelpuntenmakers en bezorgden Atlético daarmee voorlopig de koppositie in La Liga.

Bij Atlético maakte Luis Suárez zijn rentree nadat hij in de interlandperiode bij de Uruguayaanse ploeg een coronabesmetting had opgelopen. Ook met de teruggekeerde aanvaller slaagde de thuisploeg er zelden in in de buurt van het doel van Jordi Masip te komen. Simeone, die spelers had willen sparen voor het belangrijke Champions Leagueduel met Salzburg, was ontevreden en stond op het punt João Felix en Koke te laten invallen toen Lemar op aangeven van Kieran Trippier scoorde. Saúl en Ángel Correa gingen alsnog naar de kant en zagen hoe Llorente het duel in de 72e minuut besliste.

Atlético heeft 26 punten uit tien duels en lost Real Sociedad (24 uit 11) af aan kop. De Basken spelen zondag nog wel tegen Alavés.

Volledig scherm Vinicius Jr viert de 0-1. © EPA