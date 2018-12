Atlético worstelt zich voorbij Espanyol

In Madrid werd ook afscheid genomen van de aanvoerder van weleer, Gabi. De Spanjaard werd echter niet verwend met een groot aantal doelpunten in het Estadio Wanda Metropolitano. Sterker: met een 1-0 zege mocht Atlético niet klagen, want de Catalaanse bezoekers kregen genoeg kansen. Doelman Jan Oblak was echter de grote sta in de weg, al kreeg Griezmann ook de nodige kansen om de voorsprong uit te breiden.



Door de overwinning komt Atlético voor even op gelijke hoogte met FC Barcelona. Net als de Catalanen heeft Atletico 34 punten, maar Barça komt vandaag nog in actie tegen Celta de Vigo.