Aubameyang wel trefzeker in oefenwedstrijd tegen Bochum

Messi blikt vooruit op WK-loting: 'Liever niet in poule met Spanje'

15:25 De Argentijnse ploeg moet volgens Lionel Messi hopen dat het op het WK 2018 in Rusland niet bij Spanje in de groep komt. ,,Het slechtste wat ons kan overkomen is meteen op Spanje stuiten. Ik geef er de voorkeur aan ze te ontlopen'', zei de ster van FC Barcelona tijdens een tv-interview voor de Argentijnse zender TyC Sports in Moskou.