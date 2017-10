Australië en Syrië in evenwicht bij eerste play-off in Maleisië

De winnaar van dit treffen gaat door naar de laatste fase van de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland. Hierin neemt Syrië of Australië het op tegen de nummer 4 uit de Midden- en Noord-Amerikaanse kwalificatiegroep. Dat wordt Honduras, Panama of de Verenigde Staten.

Australië kwam vijf minuten voor rust op voorsprong door een doelpunt van Robbie Kruse op aangeven van Matthew Leckie. Omar Al Somah maakte in de 85ste vanaf de strafschopstip de gelijkmaker namens Syrië. In de slotfase behoedden beide keepers hun team voor een nederlaag in het heenduel. De wedstrijd werd vanwege de nog altijd onveilige situatie in Syrië gespeeld in het Hang Jebat Stadium in Melaka, Maleisië.