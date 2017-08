Australië mist captain Jedinak in cruciale WK-kwalificatieduels

Coach Ange Postecoglou had Jedinak aanvankelijk nog wel in zijn voorlopige selectie opgenomen. ,,We hadden gehoopt op een sneller herstel. Hij is heel belangrijk voor ons. Maar het zit er niet in'', aldus de trainer na een gesprek met zijn speler.



Australië staat derde in de kwalificatiegroep, gelijk met het Saoedi-Arabië van trainer Bert van Marwijk en één punt achter Japan. De eerste twee plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronden in Rusland.