Australië wint van Thailand

Saudi-Arabië trapt om 19.30 uur af tegen Japan, dat zich donderdag al verzekerde van een ticket voor het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk heeft genoeg aan een minimale overwinning om tweede te worden en zich daarmee rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Australië heeft uit tien duels 19 punten verzameld, met een doelsaldo van +5. Saudi-Arabië staat voor aanvang van het laatste duel op 16 punten, met een doelsaldo van +6. De wedstrijd tussen Australië en Thailand in Melbourne was een zeer opmerkelijke. Australië zette Thailand volledig onder druk en schoot in de eerste helft al drie keer op de paal. Halverwege de tweede helft raakte ook Tom Rogic nog de paal namens de Socceroos , waarmee de wanhoop bij spelers en supporters flink toenam. In totaal liet Australië liefst 45 schoten los (waarvan slechts 13 doel op het doel), maar de Thaise keeper Sinthaweechai Hathairattanakool hield zijn doel knap schoon.

Openingstreffer

Na 69 minuten viel de openingstreffer alsnog. Uit een mooie voorzet van Aaron Mooy kopte spits Tomi Juric (ex-Roda JC, nu FC Luzern) knap raak. Daarna ging Australië op jacht naar meer goals voor een beter doelsaldo, maar in de 82ste minuut maakte Pokkhao Anan na een snelle counter en een knap schot via de onderkant van de lat gelijk namens Thailand. Vier minuten later zorgde Matthew Leckie uit een hoekschop voor de 2-1.



De nummer drie uit de groep speelt play-offs om een ticket voor het WK in Rusland. Eerst is dit een treffen tegen de nummer drie uit poule A; Syrië, Zuid-Korea of Oezbekistan. De winnaar van dat duel neemt het op tegen de nummer vier uit de WK-kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika. Op dit moment is dat Honduras, maar ook de Verenigde Staten en Panama komen nog in aanmerking voor deze play-offplaats.