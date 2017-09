Australië zet Saudi-Arabië onder druk met winst op Thailand

Nieuw-Zeeland bereikt plek in play-offs om WK-ticket

8:10 Nieuw-Zeeland is nog één horde verwijderd van het WK in Rusland. De 'All Whites' waren in de finale van de kwalificatiereeks in Oceanië over twee duels veel te sterk voor de Salomonseilanden (8-3). Nieuw-Zeeland strijdt in november in een play-off met de nummer vijf van Zuid-Amerika, momenteel Argentinië, om één ticket naar het WK.