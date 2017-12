Australische voetbalbond reageert niet op hint Scolari voor trainerschap

De 69-jarige Braziliaan, ook wel 'Big Phil' genoemd, verklapte dat hij al met de Australische voetbalbond heeft gesproken. ,,Ik ben benaderd met de vraag of ik interesse heb. Belangstelling heb ik inderdaad, maar ik wil geen baan voor een paar maanden. Ik wil voor een paar jaar aan een goed georganiseerd project beginnen.''



Australië is op zoek naar een nieuwe bondscoach omdat Ange Postecoglou na de zege in de play-offs van de WK-kwalificatie op Honduras is vertrokken. Hij kreeg veel kritiek tijdens de kwalificatiereeks. Australië is volgend jaar zomer voor de vierde keer op rij bij een WK van de partij.



Scolari won met Brazilië in 2002 de wereldtitel. Tijdens het WK in 2014 in eigen land ging hij met zijn land in de halve finales keihard onderuit tegen de latere kampioen Duitsland (1-7). ''De slechtste dag in mijn leven'', zei hij later over die afgang. De nederlaag tegen Oranje in de strijd om het brons (0-3) was daarna zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Brazilië. Scolari, tevens oud-bondscoach van Portugal, was de afgelopen 2,5 jaar werkzaam in de Chinese voetbalcompetitie.