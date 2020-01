B-ploeg Liverpool wint derby en bekert verder dankzij wondergoal Jones

Op Anfield scoorden Liverpool en Everton begin december nog zes keer in de eerste helft - uiteindelijk werd het 5-2. In de derde ronde van de FA Cup stond nog altijd een brilstand op het scorebord na 45 minuten spelen. Trainer Jurgen Klopp had een B-elftal het veld in gestuurd om de vaste krachten te sparen voor de titelstrijd in de Premier League. Kersverse aanwinst Takumi Minamino begon wel in de basis. De Japanner kwam onlangs over van Red Bull Salzburg.