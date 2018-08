Babel en Lens ontsnappen met Besiktas aan uitschakeling door Linz

Ryan Babel en Jeremain Lens zijn in de derde voorronde van de Europa League aan uitschakeling ontsnapt. De Nederlandse aanvallers van Besiktas keken in de uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz tegen een 2-0 achterstand aan en zagen de Spaanse spits Álvaro Negredo pas in de 90ste minuut de bevrijdende goal maken: 2-1.

Besiktas had het eerste duel in Istanbul met 1-0 gewonnen en gaat dus op basis van het uitdoelpunt door naar de volgende ronde. Negredo trok na het doelpunt zijn shirt uit en zag dat bestraft worden met een tweede gele kaart.

Marten de Roon en Hans Hateboer blijven met Atalanta Bergamo ook in de race voor een plek in de groepsfase van de Europa League. In Italië werd Hapoel Haifa met 2-0 verslagen en dat was na de 4-1 in Israël meer dan voldoende.

Kairat Almaty, dat in de vorige ronde AZ uitschakelde, verloor over twee duels van het Tsjechische Sigma Olomouc (4-1). Sturm Graz, dat in de vorige ronde door Ajax werd geklopt, was over twee duels kansloos tegen het Cypriotische AEK Larnaca (7-0).

Sevilla, dat in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won, was vanavond met 0-5 te sterk voor Zalgiris Vilnius uit Litouwen. De nummer zeven van vorig seizoen uit de Spaanse competitie won vorige week al met 1-0 in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Volledig scherm Pablo Sarabia in actie voor Sevilla tegen Zalgiris Vilnius. © AP