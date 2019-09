Babel ziet debuterende Falcao scoren voor ‘Gala’

Falcao had wel een beetje geluk. Zijn schot werd aangeraakt door verdediger Syam Ben Youssef. Daardoor was keeper Fatih Öztürk kansloos. Dat maakte de vreugde bij de Galatsaray-supporters, die eerder Falcao met duizenden hadden opgewacht, er niet minder om.

Ryan Babel, die belangrijk was voor Oranje in de duels met Duitsland en Estland, begon tegen zijn oude club in de basis. De aanvaller speelde de hele wedstrijd. Falcao kreeg in de laatste minuut een applauswissel.