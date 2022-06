Bacuna en Van den Hurk helpen ‘Hollands’ Curaçao aan zege op Honduras

Het volledig Hollands getinte Curaçao kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van oud-FC Groningen-speler Leandro Bacuna (Cardiff City). In de tweede helft verdubbelde invaller Anthony van den Hurk de score. De speler van het Zweedse Helsingborgs IF was eerder actief voor FC Eindhoven, De Graafschap en MVV.

Bacuna waren en Van den Hurk waren niet de enige Nederlanders in de ploeg van Langeler. Eloy Room (ex-Vitesse), Cuco Martina (ex-Feyenoord), Roshon van Eijma (TOP Oss), Michaël Maria (NAC), Vurnon Anita en Juriën Gaari (RKC), Juninho Bacuna (ex-FC Groningen), Rangelo Janga (ex-NEC), Brandley Kuwas (ex-Heracles) en Elson Hooi (ex-ADO) stonden in de basis.

Volledig scherm Leandro Bacuna (r) juicht na zijn treffer. Juninho Bacuna (l), Vurnon Anita (8) en Cuco Martina (2) lopen terug naar eigen helft. © ANP / EPA

Door de zege staat Curaçao in groep C van League A in de CONCACAF Nations League weer op gelijke hoogte met Honduras. Canada, dat met beide landen ook in deze poule zit, kwam nog niet in actie. Op 10 juni is dat land in Vancouver de volger tegenstander van Curaçao. Als de spelers van dat land tot een akkoord komen met de bond tenminste.

Staking

De selectie van Canada heeft na een staking de training in elk geval weer hervat. De spelers weigerden zondag het veld op te gaan voor een oefenwedstrijd tegen Panama uit onvrede over de financiële beloning die ze krijgen van de bond. Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze maandag in ieder geval weer de training te hervatten in Vancouver.

In een korte verklaring op de website van de Canadese bond staat dat de onderhandelingen gaande zijn. ,,De spelers gaan weer trainen, terwijl meer gesprekken over een oplossing op de planning staan.”

Canada heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor het WK. De voetballers vinden dat daar wel iets tegenover mag staan. Ze eisen onder meer een hogere beloning van de bond voor het spelen voor de nationale ploeg. De spelers eisen ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK van eind dit jaar in Qatar verdient. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijk trekt.