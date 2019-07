Bakker (19) maakt in oefenduel officieuze debuut voor PSG

Sterspeler Kylian Mbappé eiste in de eerste helft de hoofdrol op met twee treffers. Tussendoor scoorde ook Julian Draxler nog, waardoor de oefenwedstrijd in Dresden bij rust al gespeeld was. Na de pauze maakten ook Arthur Zagre, Virgiliu Postolachi en Adil Aouchiche een treffer namens Paris Saint-Germain. In de slotminuten wist Dinamo Dresden nog een eretreffer te maken.