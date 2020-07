Bakker en Memphis in de basis in finale Coupe de la Ligue

Paris Saint-Germain won vorige week vrijdag in hetzelfde stadion al de Coupe de France, door AS Saint-Étienne met 1-0 te verslaan door een vroege goal van Neymar. Kylian Mbappé liep in die finale wel een flinke enkelblessure op door een tackle van Loïc Perrin. Door de blessure van Mbappé kiest PSG-coach Thomas Tuchel vanavond voor een andere tactiek: 4-3-3 in plaats van 4-2-4. Presnel Kimpembe komt in de ploeg, waardoor Marquinhos doorschuift naar het middenveld naast Marco Verratti en Idrissa Gueye. De twintigjarige Bakker speelde vorige week de hele wedstrijd en stond ook in de basis bij de vier voorgaande oefenduels die de Franse kampioen al speelde.