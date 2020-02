Bakker luistert basisdebuut PSG op met ruime bekerzege

Bakker maakte afgelopen zomer de opmerkelijke overstap van Ajax naar de Franse grootmacht nog voordat hij zijn debuut in de eredivisie had gemaakt. De 19-jarige meldde zich in Parijs met 37 duels in de Keuken Kampioen Divisie in de benen.



In Layvin Kurzawa en Juan Bernat heeft Bakker geduchte concurrenten bij PSG. Tegen Dijon gunde Thomas Tuchel hem desondanks zijn basisdebuut. En dat terwijl de Duitse coach bepaald niet de tweede garnituur opstelde. Kevlor Navas, Thiago Silva, Kylian Mbappé, Edinson Cavani; allen verschenen ze aan de aftrap.



PSG had het de eerste helft toch niet makkelijk met Dijon. De Franse gigant kwam binnen een minuut op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Wesley Lautoa die een voorzet van Bakker verkeerd verwerkte. Mounir Chouiar trok de stand na dertien minuten gelijk. Mbappé zorgde op slag van rust dat PSG met een voorsprong aan de thee kon. Na de pauze liepen de Parijzenaars weg bij Dijon dankzij treffers van Thiago Silva, Pablo Sarabia opnieuw Mbappé en Cavani.