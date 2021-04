Bakker met PSG naar halve finale Franse beker

Samenvattingen Jarige Van de Beek belangrijk voor winnend United, Arsenal deelt tik uit aan Fulham

18 april Manchester United heeft zondag moeizaam gewonnen van laagvlieger Burnley. Het duel op Old Trafford eindigde in 3-1 na een ruststand van 0-0. Mason Greenwood was de gevierde man bij de thuisclub. Het 19-jarige talent bracht de eerste twee treffers van zijn ploeg op zijn naam. Zijn tweede doelpunt viel in de 84ste minuut.