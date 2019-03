Bale mag zich in Clásico weer vanaf de aftrap laten zien

Bale fungeerde woensdag in de verloren ontmoeting met FC Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey (0-3) slechts als invaller.



Solari geeft de Welshman zaterdag de voorkeur boven Lucas Vázquez, die in Estadio Santiago Bernabéu op de bank moet beginnen. Doelman Thibaut Courtois keert terug onder de lat. De Belg is de nummer 1 bij Real Madrid in de Spaanse competitie, in de beker mag Keylor Navas keepen. De Madrilenen ontvangen dinsdag Ajax voor de return in de achtste finales van de Champions League.



Bij Barcelona is Arthur nieuw in de ploeg. De Braziliaanse middenvelder neemt de plek in van rechtsback Nélson Semedo. Sergi Roberto verhuist daardoor een linie naar achteren. Reservekeeper Jasper Cillessen zit weer op de bank.