Bale wil niets weten van vertrek ondanks fluitconcerten

Het kwam Bale al op een fluitconcert van zijn eigen fans te staan. Coach Zinedine Zidane staat echter achter zijn aanvaller. ,,Hij is een zeer belangrijke speler in onze selectie. Misschien heeft hij het even moeilijk, maar wij staan volledig achter hem, in het volste vertrouwen. Gareth werkt er hard aan zijn vorm terug te krijgen en wij rekenen op hem dit seizoen."

In het geruchtencircuit wordt Bale al enige tijd in verband gebracht met clubs uit de Premier League. Zelf zegt hij daarvan niets te willen weten. ,,Ik voel me gelukkig in Madrid, we winnen prijzen en ik ga niet weg", luidde zijn gebruikelijke reactie. Om af te sluiten met: ,,Verder is er over dit onderwerp niets te melden."