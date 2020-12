Ballardini voor vierde keer aangesteld als coach van Genoa

Maran ondertekende in augustus nog een contract voor twee jaar. Hij volgde Davide Nicola op, die een jaar geleden was aangesteld en erin slaagde Genoa voor degradatie te behoeden. Na de nederlaag zondag bij Benevento (2-0) kreeg Maran te horen dat hij moet vertrekken. Ballardini had Genoa ook al onder zijn hoede in de seizoenen 2010-2011 en 2012-2013 en van eind 2017 tot eind 2018. De Italiaan, die ook onder meer Lazio en Bologna trainde, keert woensdag terug op de bank bij Genoa in de uitwedstrijd tegen Spezia.

