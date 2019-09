Bankzitter Cillessen ziet Valencia weer niet winnen in spektakelstuk

Cillessen (30) vertrok afgelopen zomer bij FC Barcelona, waar hij voornamelijk reservekeeper was. Bij Valencia, dat 35 miljoen euro voor hem betaalde, wilde hij weer als eerste doelman aan de slag. Trainer Albert Celades gaf na de teleurstellende remise zondag tegen hekkensluiter Leganés (1-1) echter voor het thuisduel met Getafe de voorkeur aan de 28-jarige Spanjaard Domenech,



Ook Celades heeft het nog niet op de rit gekregen bij Valencia. De Zuid-Spaanse club veroverde nog maar zes punten in zes competitiewedstrijden. Vanavond verspeelde de ploeg in het eigen Mestalla een voorsprong van 3-1, nadat Getafe al in de eerste minuut op voorsprong was gekomen. De Uruguayaan Maximiliano Gómez scoorde twee keer. De derde treffer van Valencia, tegenstander van Ajax in de Champions League, kwam op naam van Lee Kang-in. Voor Getafe opende Jaime Mata in de eerste minuut de score. Na de pauze hielpen Jason en Angel de bezoekers aan een punt. Beide clubs staan in de middenmoot.