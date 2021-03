Barça-assistent Schreuder: ‘Ze slaan Messi neer, gewoon met de vlakke hand’

Mes­si-fans boos vanwege bijzondere statistiek Cristiano Ronaldo

3 maart Erg gemakkelijk ging het gisteravond allemaal niet voor Juventus in de thuiswedstrijd tegen Spezia, maar uiteindelijk stond er wel een 3-0 zege op het scorebord voor De Oude Dame. Na Álvaro Morata en Federico Chiesa was het Cristiano Ronaldo die in zijn zeshonderdste competitiewedstrijd de eindstand bepaalde met zijn twintigste van het seizoen. Daarmee continueerde hij een ongekend fraaie statistiek.