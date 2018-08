Barça-coach Valverde: Ik wil dat Cillessen blijft

Cocu wint met Fenerbahçe eerste duel in Turkse competitie

11 augustus Phillip Cocu heeft zijn eerste overwinning met Fenerbahçe binnen. In het eigen Sükrü Saraçoglu-stadion was de ploeg van Cocu met 2-1 te sterk voor Bursaspor, dat na een kwartier wel op voorsprong was gekomen via de in Haarlem geboren Nigeriaanse international William Troost-Ekong.