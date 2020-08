Barça-keeper Ter Stegen ondergaat knie-operatie

Samenvatting Waarom Dembélé en Cornet het altijd zo naar hun zin hebben tegen ManCity

16 augustus Voor het eerst sinds 1991 heeft geen enkele club uit Engeland, Spanje of Italië zich weten te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. Dat is het gevolg van de uitschakeling van het Engelse Manchester City door Olympique Lyon uit Frankrijk in de kwartfinales van de Champions League. Deze statistieken moet je onthouden na City-Lyon.