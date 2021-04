Barça maakt geen fout: Koeman en De Jong zetten jacht op Atlético en Real voort

Bekijk alle goals!Net als Real Madrid woensdagavond en Atlético Madrid eerder op de avond heeft FC Barcelona in de spannende titelrace in Spanje geen fout gemaakt. De club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong won donderdagavond na een prima eerste en een magere tweede helft van Getafe (5-2).

Lionel Messi was met twee goals weer eens goud waard voor de Catalaanse titelpretendent, die als nummer 3 van La Liga twee punten minder heeft dan Real en vijf minder dan Atlético. Barcelona heeft nog wel een duel tegoed. Barça heeft het kampioenschap wel in eigen hand. Koeman en co krijgen in de laatste zeven duels Atlético nog op bezoek in Camp Nou.

Restant La Liga

Bekijk hier het restant-programma van de Top 4 in Spanje: Atlético, Real, Barça en Sevilla. Barcelona, met Frenkie de Jong op het middenveld, leidde bij de rust met 3-1. De voorsprong was vooral te danken aan Lionel Messi. De Argentijnse baltovenaar knalde al in de achtste minuut raak uit een fraaie pass van Sergio Busquets. Na ruim een halfuur zorgde de aanvoerder ook voor de derde treffer van Barça. Eerst schoot hij met rechts op de paal waarna hij de rebound vanuit een moeilijke hoek met links beheerst in het doel tikte. Messi heeft nu voor het twaalfde seizoen op rij minimaal 25 goals gemaakt in La Liga.

Het tweede doelpunt van de thuisclub kwam op naam van Sofian Chakla, die met een ondoordachte terugspeelbal zijn eigen doelman passeerde. Dat was op dat moment in de wedstrijd al de tweede treffer in eigen doel. Verdediger Clément Lenglet van Barcelona kreeg in de 12e minuut de bal tegen zijn lichaam aangeschoten waarna zijn doelman Marc-André ter Stegen kansloos was (1-1).

Na de rust slaagde Barcelona er niet in om op 4-1 te komen. In de 69ste minuut kwam Getafe terug tot 3-2 dankzij Enes Ünal. De Turkse invaller (ex-NAC Breda en ex-FC Twente) benutte een strafschop die hij zelf had afgedwongen. In de eindfase besliste Ronald Araújo het duel met een rake kopbal: 4-2. In de extra tijd verzilverde Antoine Griezmann nog een strafschop. Messi gunde de Franse spits een doelpunt en liet daarmee zijn kans op een nieuwe hattrick aan zich voorbijgaan.

Koploper Atlético won eerder op donderdag met 2-0 van Huesca. Nummer 2 Real Madrid versloeg woensdag Cádiz met 3-0. FC Barcelona heeft nu 5 punten minder dan Atlético en 2 punten minder dan Real, maar de brigade van Koeman moet nog een wedstrijd inhalen.

Volledig scherm Lionel Messi en Frenkie de Jong. © EPA

