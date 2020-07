Barça met moeite langs degradant Espanyol

Het geloof in titelprolongatie lijkt weg in Camp Nou waar Barcelona een flets duel afwerkte. De beste kans voor rust was voor Espanyol, dat de laatste vijf duels had verloren. Nadat eerst Clément Lenglet bijna zijn eigen doelman Marc-André Ter Stegen had gepasseerd, belandde de bal voor de voeten van Didac die de paal raakte.

Espanyol leek ook niet te geloven in de laatste theoretische kans op handhaving. De ploeg van coach Francisco Rufete zag dat Barcelona vanaf de 50e minuut verder moest met tien man. Ansu Fati kreeg vier minuten nadat hij was ingevallen rood na een onbesuisde overtreding op Fernando Calero. Vier minuten later was het evenwicht in het veld weer hersteld: Pol Lozano kon vertrekken na een overtreding op Gerard Piqué. Scheidsrechter José Luis Munuera had er eerst geel voor over, maar herstelde zich nadat de VAR hem had gevraagd de beelden nog eens te bekijken.