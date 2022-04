Barça naar tweede plek na prachtgoal Pedri tegen stug Sevilla, korte bijrol voor Memphis

Het stugge Sevilla, dat dit seizoen pas twintig tegentreffers kreeg en op 28 november voor het laatst verloor (met 2-1 bij koploper Real Madrid), hield lang stand in Camp Nou. In de eerste helft hadden de bezoekers zelfs meer balbezit, maar kansen waren er voor de thuisploeg. Een schot van linksbuiten Ferran Torres en een kopbal van Frenkie de Jong gingen over.



In de tweede helft kreeg Sevilla steeds meer geloof in een gelijkspel, ook door het goede spel van linksback Karim Rekik en controlerende middenvelder Nemanja Gudelj. In de 72ste minuut viel de goal alsnog. Pedri kapte op de rand van het strafschopgebied drie Sevilla-spelers uit met twee prachtige schijnbewegingen, waarna hij de bal koeltjes in de hoek schoot.